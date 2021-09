Bombardier au mois de février 2022 et Balla Gaye 2 en fin d’année 2022, c’est le programme à venir d’Eumeu Sène.

Battu par Lac 2 par décision arbitrale, lors de sa dernière sortie, le 4 avril dernier, le leader de l’écurie Tay Shinger s’est prononcé sur ses deux combats à venir, contre Bombardier et Balla Gaye 2. «Je me tue aux entraînements parce que je sais d’où je viens et les combats qui sont devant moi. Je prends au sérieux tous les deux combats. Bombardier je sais qu’il a son pistolet visé sur moi, depuis le jour où je l’ai vécu. Il a dit à plusieurs que cette défaite lui fait mal. Balla Gaye 2, lui, je l’ai battu à deux reprises. Malgré tout, il continue de contester ces chutes, c’est pourquoi la revanche a été scellée », fait savoir l’ancien pensionnaire de l’écurie Boul Faalé.

Sunu Lamb