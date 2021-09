Pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions, Villarreal s’est incliné sur la pelouse de Manchester United (1-2).

Villarreal a mené, Villarreal a été rattrapé, Villarreal croyait tenir un bon nul à Old Trafford, mais Villarreal s’est sabordé et a encaissé un le troisième but de la rencontre au pire des moments. L’inconditionnel et l’inévitable Cristiano Ronaldo a douché les espoirs du Sous-Marin Jaune dans le temps additionnel de la seconde période.

Après plusieurs ratés en première période, Villarreal était parvenu à trouver la faille quelques minutes après la reprise grâce à Paco Alcacer (53e). Mais l’attaquant espagnol, entre sa sortie pour Boulaye Dia (58e) et la superbe égalisation d’Alex Telles (60e), n’aura pas beaucoup de temps pour savourer son but.

En fin de rencontre, l’équipe d’Unai Emery, malgré la rentrée de Boulaye Dia semblaient épuisée et n’arrivait plus à se créer des occasions. Et Cristiano Ronaldo a pu assommer Villarreal en toute fin de rencontre sur un service de Jesse Lingard (90e+5). Au classement, Villarreal occupe la derrière place avec un point.

