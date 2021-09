Pour la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions et le match face à Manchester United, Unai Emery, l’entraineur de Villarreal, a choisi de laisser Boulaye Dia sur le banc des remplaçants.

Remplaçant lors des deux dernières rencontres en Championnat, Boulaye Dia le sera encore et pour la troisième fois consécutive ce mercredi soir (19h00 GMT) à Old Trafford pour la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions. L’attaquant international sénégalais a débuté sur le banc la rencontre face à Elche et le Real Madrid.

¡Y este es el 1️⃣1️⃣ inicial del Villarreal en Old Trafford! ¡Todo listo para la @LigadeCampeones! ¡Todo listo para el PARTIDAZO!#UCL pic.twitter.com/sXMwN2HSJX — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 29, 2021

wiwsport.com