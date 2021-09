L’escrime a vocation à ‘’se développer’’ et à ‘’être pratiqué partout au Sénégal’’, a affirmé lundi le directeur de cabinet du ministre des Sports, Ibrahima Ndao.

’’L’escrime est appelé à se développer et à être pratiqué partout au Sénégal. C’est pourquoi des instructions ont été données au président Mbagnick Ndiaye de la Fédération sénégalaise d’escrime (FSE), avec les moyens qu’il faut’’, a-t-il dit, en procédant à l’ouverture officielle, à Saly-Portudal, des travaux de l’assemblée générale élective de la Confédération africaine d’escrime (CAE).

’’Avec l’accompagnement du ministère des Sports, ils [Mbagnick Ndiaye et son équipe] pourront élargir les bases de la pratique de cette discipline, pas seulement à Dakar, mais également, et surtout, dans les autres régions du pays’’, a-t-il indiqué. Il a précisé que ce travail se fera ’’progressivement’’ et de façon ’’rationnelle’’, pour que, ’’d’ici quelques années’’, il y ait des clubs d’escrime ’’partout dans le pays’’.

’’Nous en avons dans certaines régions, mais il faudrait que nous puissions les avoir dans les quatorze régions du Sénégal. C’est un programme que nous avons confié au ministre Mbagnick Ndiaye’’, a encore indiqué Ibrahima Ndao.

A travers les moyens dégagés par le président de la Fédération internationale d’escrime (FIE), ’’pas mal de projets’’ bénéficient d’un accompagnement partout dans le monde, particulièrement en Afrique, pour développer l’escrime, a indiqué Pascal Tesch, un membre du comité exécutif de la FIE venu superviser l’assemblée générale élective de la CAE. ’’Nous avons aidé, par exemple, à la création de la Fédération kenyane d’escrime (FKE) qui, aujourd’hui, a intégré la CAE’’, a-t-il confié.

D’après lui, il y a d’autres projets destinés à donner du matériel d’escrime à des pays qui éprouvent le plus de difficultés à en acquérir. Par ailleurs, il a souligné que la FIE est toujours ouverte à toutes les candidatures, d’où qu’elles puissent venir, pour l’organisation du championnat du monde d’escrime.

’’Si la Fédération sénégalaise d’escrime est prête et que l’Etat, à travers le ministère des Sports, est disposé à apporter son soutien, personnellement, je serais ravi que le championnat du monde d’escrime ait lieu en Afrique’’, a conclu M. Tesch.