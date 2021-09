Les nommés au Ballon d’Or 2021 masculin et féminin seront connus le 8 octobre, tout comme ceux du Trophée Kopa et du Trophée Yachine. La cérémonie de révélation des lauréats se tiendra le 29 novembre au Théâtre du Chatelet.

Le Ballon d’Or, présenté par France Football, revient. Après une année 2020 sans récompense pour cause de pandémie et de compétitions tronquées, le trophée fait son retour en 2021. Les nommés de cette 65e édition seront révélés le 8 octobre sur , aussi bien pour le Ballon d’Or masculin et féminin, que pour le Trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien, et pour le Trophée Kopa qui célèbre le meilleur joueur de moins de 21 ans.

Pour le Ballon d’or masculin, un jury de 180 journalistes internationaux déterminera les 30 nommés, pour le Ballon d’Or féminin, ce sont 50 journalistes spécialistes du football féminin qui choisiront les 20 nommées. Les 10 nommés du Trophée Yachine seront distingués par les mêmes votants que pour le Ballon d’Or masculin. Enfin, 32 anciens vainqueurs du Ballon d’or désigneront les 10 nommés du Trophée Kopa.

La cérémonie qui consacrera les lauréats se tiendra, elle, le 29 novembre au Théâtre du Chatelet, comme en 2019 et sera à suivre en direct sur la chaine L’Équipe. Il y a deux ans, Lionel Messi avait obtenu son sixième Ballon d’Or, Megan Rapinoe avait, elle aussi, eu la faveur du jury France Football, Alisson Becker avait lui remporté le Trophée Yachine et enfin Matthijs de Ligt le Trophée Kopa. Alors qui pour leur succéder cette année ?

𝘓𝘦 𝘉𝘢𝘭𝘭𝘰𝘯 𝘥'𝘖𝘳 𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘯𝘵 📆 8 octobre 2021 : révélation des nommés

📆 8 octobre 2021 : révélation des nommés
⚽️✨ 29 novembre 2021 : cérémonie du Ballon d'or 2021 au Théâtre du Châtelet de Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy

L’Equipe