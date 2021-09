L’attaquant sénégalais a rangé ses crampons. Invité dans l’émission Talents d’Afrique, Demba Ba a revisité et parlé de sa carrière notamment de la sélection nationale où n’a jamais joué sous l’ère Aliou Cissé. Il explique.

De toute sa carrière, Demba Ba aura un gout amer de l’équipe nationale du Sénégal qu’il a connu de 2007 à 2015 avant l’arrivée d’Aliou Cissé. Depuis, l’attaquant sera toujours zappé des rencontres notamment la CAN 2017 et 2019. Les choix du coach ! D’ailleurs, il dévoile dans l’émission une discussion avec Aliou Cissé.

« Je ne veux pas faire de polémiques. Aliou ce n’est pas quelqu’un que je déteste au contraire. Mais quand je m’assois dans sa maison et il me dit si tu ne joues pas dans les 5 championnats je ne peux pas te prendre. je lui dis comment tu prends Moussa Konaté , il est à Sion ou Momo Diamé en deuxième division à Newcastle. Ne me raconte pas de salades, sort moi d’autres excuses. Il y’avait quelque chose d’autre mais je ne sais pas ce que c’était » a déclaré Demba Ba dans l’émission.

Rappelons que le 13 septembre passé, le joueur âgé de 36 ans a informé le public de sa décision de ne plus être joueur professionnel. Demba Ba qui avait aussi décidé un peu plus tôt de ne plus continuer l’aventure avec le FC Lugano, s’est dit touché par les retours suite à sa publication sur sa fin de carrière.

#TDA 🌍 – Des regrets en sélection : @dembabafoot 🇸🇳 n'en manque pas. 👉 Il se souvient notamment de sa non-sélection parce qu'il n'évoluait pas dans l'un des cinq grands championnats. 🤔 pic.twitter.com/kUBPfqZVLt — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) September 27, 2021

#TDA 🌍 – A 36 ans, @dembabafoot 🇸🇳 a décidé de se retirer des terrains professionnels. 🎙 Que retiendrez-vous de sa carrière ? pic.twitter.com/R6862FerRK — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) September 27, 2021

wiwsport.com