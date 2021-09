Parti chercher l’or, le jeune Cherif Malainy Diop termine 8ème avec un chrono de 1’27 »21, lors su championnat d’Afrique juniors de triathlon disputé samedi au Zimbabwe.

Le jeune sociétaire de Ngor a dégringolé, samedi, à la 8ème place du classement général avec un chrono de 1’27 »21. Une performance que le coach Ousseynou Gueye explique par des crampes durant la natation et un vélo inadapté. « Il a été handicapé par des crampes durant la natation. Beaucoup d’athlètes avaient mis des combinaisons néoprènes, ce qui n’était pas son cas. Les vélos des adversaires étaient également plus adaptés, mais il s’est très bien défendu », confie le technicien du club de Ngor.

« Il est vrai que c’est l’hiver austral dans l’hémisphère sud, mais malgré ces conditions difficiles, il a pu terminer les trois épreuves (natation, course vélo et course à pied) et réaliser un temps assez bien », soutient Ousseynou Gueye.

Après la compétition, qui s’était déroulée, le samedi, le triathlète Chérif Malainy Diop et son coach Ousseynou Gueye ont rejoint Harare, la capitale zimbabwéenne, dimanche, pour participer à un camp d’entraînement , qui prend fin ce vendredi. Le retour sur Dakar de la délégation est prévu le 2 octobre.

Avec Stades