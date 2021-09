Excellent ce soir face aux anglais, Gana Guèye a été désigné pour le titre de Man Of The Match.

L’international sénégalais enchaîne les bonnes performances avec le club de la capitale depuis le début de cette saison 2020-2021. Le Lion n’a pas fait exception en cette grande soirée de Ligue des Champions qui opposait son équipe aux Citizens. Gana Guèye a en effet ébloui le Parc des Princes avec sa prestation XXL couronnée d’un but, son tout premier en Ligue des Champions.

Une balle en pleine lucarne d’Idrissa à la 8ème minute a permis aux siens de rentrer très tôt dans le match. Malgré une domination des hommes de Guardiola en terme de possession, les parisiens se sont offerts les 3 points avec le deuxième but de Messi sur une passe décisive de Mbappé. Gana, qui compte désormais 4 buts cette saison en 6 matchs toutes compétitions confondues, a été élu l’homme du match de ce PSG vs City. Récupérations, positionnement, jeu en avant et un but pour couronner le tout, le numéro 5 des Lions a mis toutes les chances de son côté pour s’accaparer de ce titre de Man Of The Match.