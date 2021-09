C’était l’homme à tout faire sur le terrain. Gana Gueye a bien défendu, a bien servi ses passes, réussi ses tacles et a surtout ouvert le score (8′). Homme du match de cette belle victoire du PSG face à Manchester City (2-0), il est revenu sur le match en détails.

« Le plus important aujourd’hui, c’était de rester solide. On savait que ca n’allait pas être un match facile. On a su bien défendre, jouer en contre attaque et garder le ballon et avoir des opportunités de marquer. On marque deux buts, on est content aujourd’hui. Maintenant, il faut se concentrer sur le prochain match » a déclaré Gana Gueye qui disputait son premier match de la saison en ligue des champions. Le milieu de terrain était sous le coup d’une suspension lors de la première journée.

N’empêche, il est resté sur la bonne lancée notée ces derniers jours en championnat. Gana Gueye a marqué 4 buts lors de ses 6 derniers matches avec le club Français. Gana Gueye a réussi un gros match pour son « come-back ».

Le Paris Saint Germain est resté solide en domicile après un match nul lors de la première journée. Les consignes de Pochetinno ont été appliqués révèle Gueye. « Il fallait rester compacte au milieu de terrain. Laisser le ballon sur le coté, s’ils font descendre ce n’est pas grave. Il y’a des gens dans l’axe qui peuvent dégager le ballon. Et surtout utiliser nos contre attaques pour marquer des buts et c’est ce qu’on a fait aujourd’hui. »

Lourdement fauché par Kevin de Bruyne à la 39e minute, Gana Gueye qui a été remplacé à la 90′ s’en est bien remis. « Cava, on est solide. plus de peur que de mal » a t’il déclaré en montrant ses protège-tibias.

🗣💬 "On a subi mais bon ce n'était pas très compliqué. Comme on était bien en place c'était simple pour nous de défendre " 🔴🔵 Buteur et excellent ce soir, l'homme du match Gana Gueye revient sur la performance du PSG face à City pic.twitter.com/P0syDZG5f8 — RMC Sport (@RMCsport) September 28, 2021

