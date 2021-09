Les Namibiens ne comptent pas faciliter la tâche aux Lions, qui peuvent au sortir des deux prochains matchs assurer leur participation au second tour qualificatif à la Coupe du Monde de football.

Les Lions du Sénégal, leaders de la poule H des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de football (zone Afrique), feront face à l’équipe de Namibie dans une double confrontation lors des 4e et 5e journées (respectivement 9 et 12 octobre prochains). Pour la première manche à Dakar, le sélectionneur des « Tafel Lager Brave Warriors », Bobby Samaria, a entamé la préparation hier dimanche avec un groupe de 28 joueurs. Dont l’arrière gauche Ryan Nyambe qui évolue à Blackburn Rovers en Championship (D2 Angletterre), mais sans le capitaine Petrus Shitembi blessé.

Le coach se réjouit d’avoir le jeune défenseur (23 ans) qui avait manqué les matchs contre le Congo (1-1) et le Togo (1-0). Même «s’il n’est éligible que pour le déplacement à Dakar, car il manquera le match retour à Soweto (Afrique du Sud) en raison du protocole Covid-19 du Royaume-Uni que nous devons respecter. Il est un acteur clé pour nous et si nous pouvons l’utiliser à tout moment, nous devons saisir cette chance. Le Sénégal est une équipe solide et Ryan apporte cette expérience pour contrecarrer leurs attaques», a indiqué Samaria sur le site de la NFA.

La Namibie (4 points) occupe le 2e rang du classement de la poule H avec deux points de retard sur le Sénégal. D’où l’importance de la prochaine rencontre pour les deux pays. Le technicien se veut optimiste : «Encore une fois, je crois que nous avons la meilleure équipe possible et nous allons nous préparer et nous assurer de bien travailler. Le Sénégal sera un adversaire délicat à jouer, mais nous y croyons toujours et les joueurs sont déterminés à faire de leur mieux et à se battre pour un bon résultat».

Du côté des Lions, c’est vendredi que le coach Aliou Cissé va dévoiler la liste des sélectionnés lors d’un face-à-face avec la presse. On annonce quelques changements par rapport à la précédente avec les arrivées du nouveau goaleador de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng et du binational Bouna Sarr, arrière droit du Bayern Munich. Ce dernier a d’ailleurs suscité une grande polémique dans les médias et les réseaux sociaux. Pour avoir refusé catégorique l’équipe nationale du Sénégal en 2018 au profit des « Bleus » de la France. Avant de se raviser après une longue attente en vain.

Pour rappel, une seule équipe passera au terme de cette phase des éliminatoires (le 16 novembre 2021) pour le « top 10 » où il est prévu cinq confrontations (en aller-retour chacune) pour déterminer les représentants du continent africain à la 22e édition du Mondial 2022 au Qatar (21 novembre – 18 décembre). C’est pour la première fois que la plus grand-messe du football se déroule à cette période de l’année.

Diant Bi