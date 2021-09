Il avait quitté Grenoble et la Ligue 2 française lors du dernier mercato estival pour tenter l’aventure en Major League Soccer (MLS), à seulement 21 ans. Au bout de son sixième match (2e titularisation), face au LA Galaxy de Samuel Grandsir, dans la nuit du dimanche à lundi, Moussa Djitté a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Le nouveau numéro 99 d’Austin FC a instantanément repris une frappe de lui-même repoussée par le gardien adverse, Jonathan Bond, avant de fusiller ce dernier du pied droit à la 64e minute. C’est le but de l’ouverture du score pour les siens, qui l’ont emporté par 2 à 0, au Q2 Stadium, pour retrouver la victoire après cinq défaites consécutives.

The opener belongs to @AustinFC!

Moussa Djitté follows up his first shot and bangs it home off the rebound for his first MLS goal. 1-0. pic.twitter.com/bvWUffo7xD

— Major League Soccer (@MLS) September 27, 2021