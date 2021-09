Le président de Génération Foot, Mady Touré, a débuté la semaine dernière par le FC Metz, le club partenaire de son académie, une visite qui le mènera ensuite à Mans, en France, puis en Belgique et au Maroc où évoluent des anciens pensionnaires de la structure de formation qu’il dirige depuis les années 2000.

Après le FC Metz où évoluent actuellement cinq anciens pensionnaires de l’académie, Ousmane Ba, Cheikh Sabaly, Ibrahima Niane, Pape Yade, Pape Matar Sarr et Lamine Guèye, le président de Génération Foot a assisté samedi au match Watford-Newcastle (1-1). L’attaquant Ismaila Sarr, ancien de l’académie a été l’auteur du but égalisateur de l’équipe de Watford. C’est le 4-ème but de l’attaquant international sénégalais depuis le début de la saison en club.

Mady Touré a prévu de retourner en Angleterre pour aller à la rencontre du leader technique des Lions, Sadio Mané, qui évolue à Liverpool. Mané a été titularisé samedi lors du match nul (3-3) contre Brentford. Le président de Génération Foot continuera sa tournée en France pour aller à la rencontre de joueurs, comme Amadou Dia Ndiaye (le Mans, National) et en Belgique, où évolue un fort contingent au FC Seraing, une succursale du FC Metz.

Il a aussi prévu de se rendre au Maroc où trois anciens pensionnaires évoluent au Hassania Agadir (élite marocaine). Pape Thialaw Diop, arrivé cette saison de France, a trouvé sur place l’arrière droit Bakary Mané et l’attaquant Malick Cissé.