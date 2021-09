Alors qu’il a rejoint les Girondins de Bordeaux comme joker du mercato estival, Mbaye Niang a tenu à revenir sur ce choix après une fin difficile au Stade Rennais.

Mbaye Niang a fait un choix et il assume. Indésirable aux yeux de Bruno Génésio à Rennes, l’attaquant international sénégalais est parti relancer sa carrière chez les Girondins de Bordeaux. Le choix du joueur de 26 ans de terrain s’est porté sur un projet ambitieux après que plusieurs clubs sont venus à ses trousses durant le dernier mercato.

« Bordeaux, c’est un projet en reconstruction qui m’a beaucoup plus. J’ai pour objectif d’aider le club et d’apporter cette touche d’expérience qu’il peut manquer par moments. J’arrive ici en toute modestie afin de faire le maximum pour aider le club à remonter. (…) On a parlé de beaucoup de choses avec le coach. On a parlé de caractère aussi car il a des attentes à ce niveau », confie t-il avec Prime Vidéo.

Au cours du dernier mercato, Mbaye Niang avait été tenté par plusieurs formations européennes, mais l’ancien joueur de l’AC Milan avait snobé pas mal d’intérêt. Resté à Rennes dans l’attente de trouver un nouveau challenge, puisque ne rentrant toujours pas dans les plans de Bruno Génésio, c’est finalement Bordeaux qui a réussi à le convaincre. Et il est prêt pour cette nouvelle aventure.

« Tactiquement, le coach connait le poste où je me sens le mieux, c’est lui qui décidera, dit-il. Après je serai toujours à sa disposition pour aider le collectif. On ne m’a fait aucune promesse, c’est le terrain qui doit parler, j’arrive en toute modestie, c’est à moi d’être performant sur le terrain pour aider le collectif dans un groupe où il y a de la qualité. »

wiwsport.com