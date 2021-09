L’ancien milieu des Lions, Henri Saivet, s’est exprimé sur le recrutement de M’Baye Niang par son club formateur, Bordeaux.

“C’est une excellente recrue. Déjà, c’est un attaquant qui participe au jeu, il ne reste pas uniquement dans la surface à attendre que ça se passe“, a dit de M’Baye Niang l’ex joueur des Girondins désormais sans club. “C’est quelqu’un qui aime le jeu. Il a aussi joué un peu sur les côtés, donc il sait ce que c’est que les déplacements des autres joueurs : il prend ses responsabilités“, ajoute-t-il.

L’ancien capitaine de Bordeaux, maintenant âgé de 30 ans, pense que son compatriote “est quelqu’un qui a du caractère, et cette équipe en a encore besoin. On rajoute un élément fort dans l’équipe. Il est toujours actif, essaye toujours de savoir si tout le monde va bien. C’est quelqu’un d’humain, et sur le terrain il va beaucoup apporter. C’est un buteur aussi, et il y en a besoin“, termine le Lion aux 24 sélections avec l’équipe nationale du Sénégal.

Henri Saivet : "C’est une excellente recrue. C’est quelqu’un qui a du caractère, et cette équipe en a encore besoin" 👉 https://t.co/f6rmIZNEkd#Girondins pic.twitter.com/RPjYzT1mUr — Girondins4ever (@Girondins4ever) September 27, 2021

wiwsport.com