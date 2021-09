Le milieu de terrain sénégalais a affirmé, ce samedi, que malgré les victoires, le PSG doit avoir plus d’efficacité en attaque.

Idrissa Gana Gueye vit l’un de ses meilleurs moments en tant que joueur du Paris Saint-Germain voire même en carrière. Titulaire à cinq reprises cette saison, l’international sénégalais a déjà marqué trois buts en Championnat. Une efficacité jamais eue par l’ancien joueur de Lille, d’Aston Villa et d’Everton.

Titulaire face à Montpellier samedi, à l’occasion de la 8e journée du Championnat de première division de France, le joueur, qui fête ce dimanche ses 32 ans, a marqué l’un des deux buts de la victoire (2-0) du Paris Saint-Germain. Après la rencontre, Idrissa Gueye s’est réjoui du résultat obtenu avant de défier Manchester City en Ligue des Champions.

« Une vraie satisfaction aujourd’hui. Ça nous donne un peu plus de confiance mais on sait que contre Manchester City, ça va être un autre match. Il faudra bien se reposer et préparer ce match-là. On sera à domicile et faudra tout faire pour gagner ce match », confie l’international sénégalais dans des propos relayés par Culture PSG.

Cependant, pour Idrissa Gueye, il faudra à son équipe de retrouver plus d’effectivité en attaque pour pouvoir tuer plus rapidement les matchs. « C’est vrai qu’on aurait dû marquer plus de buts mais l’essentiel c’est de prendre les 3 points avec la manière », constate t-il. La prochaine fois, il faudra essayer de finir les occasions qu’on a eu et de tuer le match plus tôt. »

Au delà de son sans-faute en Championnat, le Paris Saint-Germain devra mieux faire en Ligue des Champions, et notamment lors de la visite de Manchester City, ce mardi. Le Club de la Capitale a été tenu en échec par le Club Brugge (1-1) lors de son premier match en phase de groupes. Une meilleure performance est alors nécessaire face à la très redoutable équipe de Pep Guardiola.

