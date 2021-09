Comme l’Angola et le Sénégal, le Nigéria a remporté l’AfroBasket pour une troisième fois consécutive. Les D’Tigresses ont battu le Mali (70-59), totalisant ainsi cinq sacres (2003 -2005 – 2007 – 2009 – 2021).

Carton plein pour le Nigéria qui a remporté tous ses matchs de l’AfroBasket 2021. Il a battu le Mali ce dimanche en finale de la 25e édition. Une belle opposition entre les Nigérianes qui avaient pour objectif de défendre leur titre et les Maliennes, qui après 12 ans sans jouer de finale, revenaient sur la scène africaine pour jouer toutes ses chances.

Elles l’ont démontré de la plus belle des manières en tenant tête à la bête noire des équipes africaines. Même si Ify Ibekwe (13 points -10 rebonds) et Ezzinne Kalu (13 points -3 rebonds) ont largement remporté le premier quart temps (22-11). Les Aigles du Mali ont ralenti l’armada offensive des D’Tigress. Emmenée par la puissance de l’ailier fort Sika Kone (12 points – 11 rebonds) et du pivot Mariam Coulibaly ’13 ponts – 9 rebonds), le Mali remporte le deuxième round (13-9) sans toutefois mener le score (24 – 31).

Au retour des vestiaires, le Nigéria va retrouver la main et creuser l’écart à la fin du 3e quart temps largement dominé par les filles du coach Otis Hughley Jr qui vont inscrire 28 points contre 11. Un écart qui sera très dur à rattraper pour le Mali qui n’a réussi que 2 tirs primés sur 22 tentatives durant toute la partie. Même s’il remportent le dernier quart temps 21 points contre 11 inscrits, le Mali ne pourra pas rattraper le Nigéria dans sa course aux points. Le tombeur du Mozambique, de l’Angola, de la Cote d’Ivoire et du Sénégal s’impose devant le Mali avec 11 points d’écart (59-70).

Pour rappel, le Cameroun (pays hôte) complète le podium. Il a battu le Sénégal cet après-midi (53-49).

