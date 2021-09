C’est fait ! Le Sénégal remporte la première édition du Championnat d’Afrique des sourds. Il a battu le Mali ce samedi sur la plus petite des marques.

Les Lions sourds se sont imposés face aux aigles du Mali dans un match âprement disputé. Les deux équipes ont terminé la rencontre à 10. L’unique but de la partie est inscrit sur penalty à la 25e minute par Khadim Marro.

Ainsi, le Sénégal est champion d’Afrique pour la première édition. Notons aussi que le Mali et le Sénégal logeait dans la même poule et qu’il s’agit de la deuxième victoire des Lions sur le même score (1-0).

En plus du Sénégal et du Mali, cette compétition a aussi vu la participation du Cameroun, du Mali, du Kenya, de la Lybie et de l’Egypte.

Les Lions du Sénégal vont donc représenter l’Afrique à la Coupe du monde des Sourds 2022 au Brésil

Félicitations à l'équipe nationale des Sourds 🇸🇳

