Pour le compte de la 7e journée de Super Lig, Adana Demirspor accueille Gaziantep (16h00 GMT).

Auteur d’un début de saison en demi-teinte, le promu va tenter de se relancer et confirmer ses deux derniers résultats face à Rizespor (3-1) et Besiktas (3-3). Même cas pour Gaziantep, qui n’a plus perdu depuis trois journées. Des deux côtés respectifs, Joher Khadim Rassoul et Papy Djilobodji sont titulaires en défense.

