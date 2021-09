Le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal, Aliou Cissé, annoncera sa liste pour les prochains matchs des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 le 01er octobre prochain.

Dans un communiqué, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a confirmé ce vendredi que le sélectionneur national dévoilerait sa prochaine liste le jeudi 01er octobre 2021 à 10 heures au Restaurant Good Rade sis sur la VDN (Dakar). Une liste qui devrait comporter quelques nouvelles têtes avec les convocations de Bamba Dieng (OM) et de Bouna Sarr (Bayern Munich).

Après avoir réussi un sans faute lors des deux premières journées, face au Togo et le Congo, les Lions espèrent faire un grand pas vers le Mondial au Qatar lors de la double confrontation face à la Namibie, deuxième du Groupe H avec deux points derrière le Sénégal. Le match aller ce jouera le 09 octobre, à 19h00 GMT, au Stade Lat Dior de Thiès, et le retour aura lieu quatre jours plus tard au Orlando Stadium de Johannesburg.

wiwsport.com