Pour le compte de la 6e journée de Premier League, Watford n’est pas parvenu à signer une deuxième victoire consécutive en Championnat. Pourtant dominateurs en première période, mais peu inspirés devant, les joueurs de Xisco Muñoz ont cédé face à Sean Longstaff, qui a ouvert le score (23e).

C’est finalement Ismaila Sarr qui parviendra à remettre les pendules à l’heure pour Watford. Titulaire comme toujours, l’attaquant sénégalais a claqué un superbe coup de tête sur un corner magnifiquement botté par Joshua King (72e) pour offrir le nul à son équipe et son 4e but de la saison.

Un nul logique au vu de cette rencontre très ouverte entre les deux équipes. Et avec ce résultat, Watford prend virtuellement la 11e place de Premier League avec 7 points. Newcastle occupe la 17e place avec 3 points. Pour la prochaine journée, les partenaires d’Ismaila Sarr se rendront à Ellan Road pour faire face à Leeds United.

Late drama at Vicarage Road but the points are shared.#WATNEW | @Stake pic.twitter.com/wHBUvazJca

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 25, 2021