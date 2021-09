Pour pouvoir enfin quitter le Stade Rennais et rejoindre les Girondins de Bordeaux, Mbaye Niang a accepté de baisser très considérablement son salaire.

Ce vendredi, Mbaye Niang s’est officiellement engagé avec Bordeaux pour deux ans (plus an en option. Cependant, pour rejoindre les Girondins, le désormais ancien attaquant du Stade Rennais a du accepter de nettement baisser son salaire. Selon L’Équipe, le salaire du Sénégalais a été réduit de plus de la moitié de ce qu’il percevait à Rennes.

Ainsi, sur les bases de son contrat au Matmut ATLANTIQUE, Mbaye Niang a accepté d’ajuster son salaire de de 250 milles euros bruts mensuels à 80 milles euros. Au vu des finances des Girondins, Bordeaux a donc réalisé un gros coup en signant Niang sans débourser le moindre coût sur son transfert puisque le joueur et Rennes sont parvenus à un accord pour une résiliation de contrat.

wiwsport.com