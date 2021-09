Pour le compte de la 7e journée de LaLiga, le Deportivo Alavés reçoit l’Atlético Madrid (12h00 GMT).

Bon derniers au classement, les hommes de Javier Calleja sont appelés à réagir après avoir subi six défaites en six journées. Pour créer la surprise face au champion en titre, l’entraineur d’Alavés a décidé de titulariser ses deux Sénégalais, Mamadou Loum Ndiaye et Mamadou Sylla.

Ya tenemos 𝐗𝐈 para este #AlavésAtleti 👥 Estos son los jugadores que ha elegido @javiercalleja_ para el choque en Mendizorrotza 👇#GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/ppojIky9Bq — Deportivo Alavés (@Alaves) September 25, 2021

