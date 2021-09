Par mérite, le Deportivo Alavés a décroché ses tous premiers points de la saison en faisant tomber le champion en titre, l’Atlético Madrid (1-0), dans le cadre de la 7e journée de LaLiga.

Avec jusque-là cinq défaites en cinq journées et seulement un but marqué, de surcroit sur penalty, pour Alavés, il fallait stopper cette très négative série pour ne pas trop et très tôt se faire larguer dans la course au maintien. Quoi de mieux que de réussir ce pari face au champion en titre ? Pour cette rencontre, Javier Calleja a décidé de titulariser ses deux sénégalais.

On choix payant puisque grâce à Mamadou Sylla, qui obtient un corner, le Deportivo Alavés démarre très fort la partie en ouvrant le score dès la 4e minute par l’intermédiaire de Victor Laguardia, qui bat parfaitement Jan Oblak sur le corner tiré par Ruben Duarte. Ce sera l’unique but de la rencontre après une prestation XXL des joueurs d’Alavés et notamment de Mamadou Loum Ndiaye au milieu.

Un score un peu plus logique, qui récompense une équipe valeureuse et joueuse. Cette victoire permet au Deportivo Alavés de relancer la machiine : les pensionnaires du Stade Mendizorrozza n’avaient jusque-là cette saison récolté le moindre points après six journées. Avec un match en moins, les coéquipiers de Mamadou Loum Ndiaye et Mamadou Sylla sont virtuellement 19e du championnat.

🔚 ¡¡FINAAAAL FINAAAAAAL FINAAAAAAALLL!! ¡¡Terminó el partido en Mendizorrotza con victoria para el Glorioso!! ✌️ Sumamos los primeros tres puntos del campeonato 👏#AlavésAtleti #GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/psIPPvNpkO — Deportivo Alavés (@Alaves) September 25, 2021

wiwsport.com