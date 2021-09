La nouvelle saison est lancée pour les joueurs sénégalais évoluant dans les championnats européens. Si certains artificiers réputés tardent à débloquer leur compteur, d’autres sont déjà dans le bain pour connaître une saison 2021-2022 très prolifique. Wiwsport vous fait le point sur le top 10 des joueurs les plus efficaces jusque-là cette saison.

Répartis entre la France, la Turquie, l’Angleterre et entre autres pays, les joueurs sénégalais et particulièrement les attaquants sont en marche pour réussir une saison de feu au sein de leurs formations. L’objectif de la plupart de ces Lions, c’est d’aider leurs clubs à obtenir le meilleur résultat possible en fin de saison. Mais aussi, comme tout affamé, finir l’exercice 2021-2022 en tant que meilleur buteur de son championnat.

Un défi qui devra opposer certains Lions qui partagent le même championnat à l’instar de Mame Biram Diouf (4 buts et 1 passe décisive en 6 matchs) et Mame Baba Thiam (3 buts et 1 passe décisive en 4 matchs) en Süper Ligue de Turquie. Le premier nommé a raté de peu le titre de meilleur buteur la saison dernière au profit de son coéquipier Aaron Boupendza. En Angleterre, le duel à distance entre Sadio Mané de Liverpool (3 buts en 6 matchs) et son compatriote, Ismaïla Sarr de Watford (3 buts en 5 matchs) s’annonce intense. Avec déjà le même nombre de buts après 5 journées de championnat, les deux ailiers sénégalais sont tous indispensables et souvent décisifs avec leur formation respective. Mais qui terminera la saison en tant que Lion le plus efficace ?

Mais ce top 10 qui met en lumière les joueurs sénégalais les plus efficaces de cette nouvelle saison n’est pas juste composé de footballeurs évoluant en Premier League, Ligue 1 ou en Süper Ligue. Ibrahima Mame Ndiaye de Cukaricki (D1 Croatie, 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs) et Makhtar Guèye d’Oostende (D1 Belgique, 4 buts en 8 matchs) sont des joueurs sénégalais qui occupent des places de choix dans ce short-list.

Que dire de la révélation de cette saison jusque-là, le jeune Bamba Dieng (Marseille). L’attaquant des Phocéens lancé comme Joker par le coach argentin de l’OM, Jorge Sampaoli est en train de se faire un nom en Europe. Déjà auteur de 3 buts en 5 apparitions jusque-là cette saison (4 matchs de L1 et 1 UEL), Bamba Dieng ferme notre classement d’efficacité juste derrière Ismaïla Sarr et Sadio Mané.

Les joueurs sénégalais les plus efficaces depuis le début de la saison

Mame Biram Diouf (Hatayspor, Turquie) : 6 matchs – 4 buts – 1 passe décisive Ibrahima Ndiaye (Cukaricki, Serbie) : 7 matchs – 3 buts – 2 passes décisives Hamidou Sène (Hesperange, Luxembourg) : 7 matchs – 3 buts – 2 passes décisives Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie) : 4 matchs – 3 buts – 1 passe décisive Makhtar Guèye (Oostende, Belgique) : 8 matchs – 4 buts Matar Dièye (HNK Gorica, Croatie) : 10 matchs – 3 buts – 1 passe décisive Ibrahima Ndiaye (Lucerne, Suisse) : 11 matchs – 3 buts – 1 passe décisive Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre) : 5 matchs – 3 buts Bamba Dieng (Marseille, France) : 5 matchs – 3 buts Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) : 6 matchs – 3 buts

wiwsport.com