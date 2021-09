Bonne nouvelle pour les supporters de Chelsea. Ils pourront compter sur leur portier numéro Edouard Mendy qui a fait son retour dans le groupe. Ce samedi à 11h 30, Chelsea fera face à Manchester City pour le gros choc de cette 6e journée de Premier League. Un duel où le meilleur gardien de l’UEFA pouvoir tenir sa place.

L’information a été confirmée par son entraineur Thomas Tuchel précisant qu’il a participé à la séance d’entrainement de ce vendredi. Notons que, Edouard Mendy, qui a récemment fêté sa 50e apparition sous les couleurs de Chelsea avait manqué la dernière sortie de son équipe contre Tottenham (0-3). Le joueur de 29 ans est désormais à la disposition du coach Allemand.

#PL Chelsea boss, Thomas Tuchel has confirmed that goalkeeper Edouard Mendy will start against Man City on Saturday.

— EWN Sport (@EWNsport) September 24, 2021