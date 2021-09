Comme révélé par «Record» dans sa parution de jeudi, Bouna Sarr a accepté de jouer pour le Sénégal. L’agent du défenseur du Bayern Munich de 29 ans confirme et explique son choix dans les colonnes du journal l’Observateur.

La fin d’un long feuilleton. Convoqué par la Guinée sans jamais répondre aux convocations du «Syli Natonal» et régulièrement annoncé en Équipe nationale du Sénégal depuis quatre ans, Bouna Sarr ouvre la porte aux “Lions”. Dans sa parution d’hier jeudi, le quotidien sportif «Record» a annoncé l’arrivée prochaine du défenseur du Bayern Munich pour la double confrontation avec la Namibie (6 et 10 octobre), lors des 3e et 4° journées des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Son agent explique sa décision et donne les raisons qui ont longtemps retardé son arrivée dans la «Tanière».

«Aliou (Cissé), c’est quelqu’un qu’on connaît depuis longtemps. C’est un joueur pour lequel il était toujours intéressé et c’est une continuité. Il fallait juste trouver le bon moment. Il avait croisé mon frère (Ndlr: Étienne Mendy, ancien international sénégalais) en début d’année, vers février – mars, et ils avaient évoqué cela. Il y avait eu des échanges la saison passée, mais Bouna était blessé au genou et cela n’avait pas pu se faire. Ce n’était pas intéressant de prendre un joueur qui n’était pas à cent pour cent. Cette année, il n’était plus blessé et le contact a été rétabli en septembre pour voir où il en était», confie Mame Touty Mendy dans le colonnes du journal l’Observateur.

