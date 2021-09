Ce que beaucoup considérait comme la finale avant l’heure au Cameroun s’est soldé par la victoire du Nigeria face à un Sénégal qui ne s’est jamais senti capable de jouer son basket.

Encore une fois, cela n’a pu être et le Sénégal s’est incliné face au Nigeria en demi-finales de l’AfroBasket 2021. Ce qui signifie que les Lionnes ne pourront pas réitérer la performance de 2015 dans le Palais des Sports de Yaoundé où elles avaient décroché leur 12e et dernier titre de Championnes d’Afrique. La bataille reste maintenant d’aller chercher la médaille de bronze face au Cameroun.

En totalité, le match s’est joué sur le rythme souhaité par le Nigeria, avec une défense très intense et une attaque très adroite, qui faisaient que chaque lancer valait de l’or, et que la débauche d’énergie allait être fatale pour remporter la partie. Logiquement, les Nigérianes ont mieux commencé le match et ont pris le premier avantage face à un Sénégal méconnaissable.

Ainsi, le Nigeria prenait le large dès le premier quart-temps avec un avantage de 11 points (11-22). Des Lionnes, assommées et sans véritable réaction à l’exception d’une Yacine Diop et de la capitaine Mame Marie Sy, seront trop larguées à la pause, puisque la formation de Moustapha Gaye se faisait distancer par 14 points après 20 minutes (31-45).

En deuxième période, le Sénégal lancer toutes ses armes. Les Lionnes tentent d’arrêter l’hémorragie et de passer le rideau nigérian pour maintenir de très minces espoirs d’un retour au tableau d’affichage, mais il y a toujours un avantage éclair pour Nigérianes après le troisième quart-temps (60-44). C’était vraiment trop pour la bande à Mame Marie Sy, qui pourtant a eu de meilleures sensations dans le dernier quart-temps.

C’est ainsi d’ailleurs que le Nigeria va rester bloquer à 60 points entre la fin du troisième quart-temps et les six premières minutes du début du dernier quart-temps. Le Sénégal revient à moins 10 points à cinq minutes de la fin. On commençait petit à petit à croire à un retour improbable, un exploit. Ce ne sera pas le cas. Et le Nigeria s’impose logiquement (73-63).

Du coup, les Lionnes devront se battre pour la médaille de bronze face au Cameroun, battu par le Mali. La déception est immense pour un groupe qui devra désormais faire la transition entre les anciennes et les plus jeunes.

