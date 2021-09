L’entraineur des Lionnes espère un match d’un autre calibre de ses joueuses face au Mozambique. Moustapha Gaye a profité des deux jours de repos pour bien travailler avec son groupe. Le technicien pense que son équipe est sur une bonne voie, afin de réaliser de bonnes performances à Yaoundé.

“L’esprit d’équipe est vraiment bien. Nous sommes conscients que c’est un quart de finale qu’il faudra gagner, parce que nous sommes à l’Afrobasket et on a des objectifs. Il faudra tout faire pour gagner face au Mozambique. Il faut élever le niveau de l’Afrique. Bous sommes conscients et nous nous sommes préparés pour ça.

La mentalité, c’est le plus important, la mentalité de conquérant de gagneur. Dans une compétition, quand on reçoit le drapeau national, c’est presque comme si on allait en guerre. Il faut tout faire pour gagner et on va tout faire”, promet le coach Moustapha Gaye dans Stades.

Avec Stades