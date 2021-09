Après la fin du match Sénégal vs Mozambique gagné par les Lionnes sur le score de 74-46, le coach Moustapha Gaye etait à la conférence de presse d’après-match avec la meneuse Bintou Diémé.

“On a abordé ce match avec beaucoup d’envie“, s’est réjouit la 2ème meilleure marqueuse du match côté Sénégal avec ses 10 points. Bintou Diémé qui s’est battue en vrai Lionne, affirme la prétention au titre du Sénégal qui affrontera le Nigéria en demi-finale. “Toutes les équipes en Afrobasket, surtout dans ces quarts de finales, peuvent prétendre au titre, remporter ce tournoi”, dit-elle en précisant le respect qu’elle et ses coéquipières ont envers les équipes adverses

Elle poursuit en soulignant la solidarité de l’équipe du Sénégal, qui s’est montrée très soudée surtout en défense, en ces mots : “Je salue l’état d’esprit de mes coéquipieres, parce que quand on se faisait déborder, il y avait l’aide qui arrivait. C’est un petit plus parce qu’on sait qu’on peut compter les unes sur les autres. On a joué ce match pour le gagner.”

Le Nigéria, prochain adversaire des Lionnes en demi-finale, possède d’après Bintou Diémé une équipe équilibrée avec d’importantes joueuses. Cependant la meilleure passeuse du match (7 PD) croît en la qualité du jeu des Lionnes et en leur volonté de ramener ce trophée continental. “On verra quand la balle sera lancée à l’entre-deux, on verra comment se déroulera le match. Mais en tout cas, comme je dis, on va y mettre les intentions”.

wiwsport.com