Pour venir à bout du Mozambique, toute l’équipe a mis la main à la pâte . Les cadres de la tanière se sont distingués durant ce duel. Mame Marie Sy et cie ont mis en évidence leur expérience pour largement battre leur adversaire du jour.

Il fallait ralentir les ardeurs du Mozambique qui a eu un sursaut d’orgueil lors de la première période et commençait à donner des sueurs froides aux supporters sénégalais avant la pause. S’y ajoute le ton durci de Moustapha Gaye lors de ses discours dans les temps morts: “Vous ne voulez pas gagner, on les laisse gagner! On joue comme des enfants!” Les Lionnes devaient rectifier les erreurs très vite et s’imposer avec la manière. Elles l’ont toutes compris. Et les “anciennes” ont pris les choses en main.

Un mauvais jour pour ce duo

Habituée à être la meilleure marqueuse du Sénégal depuis le début de la compétition, Yacine Diop a été ralenti par les fautes (4) qui l’ont mis hors du jeu très souvent. L’arrière de la taniére n’a disputé que 16 minutes pour 8 points marqués, 7 rebonds, 1e passe décisive et 2 contres. Son acolyte Léna Niang a aussi perdu la main durant cette rencontre où avec 19 minutes jouées, elle compte 5 points, 2 rebonds et 1e passe décisive.

Elles n’ont pas brillé

L’ailière Sokhna Fatou Dia Sylla qui était resté sur le banc face à l’Egypte a eu plus de 6 minutes jouées cet après-midi pour rendre une copie de 2 points, 1 rebond et un contre. Ndeye Fatou Ndiaye qui était dans le 5 majeur réussissait une bonne entame de match aussi avant d’être freiné par les fautes pour finalement ne compter que 3 points, 2 rebonds, une passe décisive, un contre en 15 minutes 33 secondes. Irma Dieme, deuxième joueuse la moins utilisée de la partie (10mn 50s) compte 2 points et un rebond. De même que Maty Fall qui compte 4 passes décisives et 2 points en 17 minutes 25 secondes sur le parquet. Maimouna Diarra aussi est dans le lot des joueuses qui n’ont pas brillé durant ce match avec 4 points, 3 rebonds et 5 contres en 19 minutes 13 secondes. Le pivot comptait 4 fautes.

Elles ont tenu tête à l’adversaire

Couna Ndao et Madjiguene Sene ont répondu présent sur le parquet. La sociétaire de l’ASCVD a marqué 8 points, 3 rebonds et une interception tandis que le pivot qui a commis 3 fautes, s’en est sorti avec 4 rebonds et 5 points, 1 passe décisive et 3 interceptions.

Un trio intenable !

C’est ce que l’on peut retenir de la prestation de ces trentenaires qui ont porté le succès du Sénégal ce jeudi. Rapides, adroites et expérimentées, elles ont fait mordre la poussière au Mozambique.

Oumou Khairy Sarr a fait parler son expérience sur le terrain. Sa présence sur le parquet a fait beaucoup de mal à l’adversaire. Entrée en jeu à 5 minutes de la fin du premier quart temps, elle totalise 16 minutes 28 secondes, 8 points (2 tirs primés réussis), 4 rebonds, 3 passes décisives, une interception et 2 contres. Dans le 5 majeur, Bintou Dieme n’a pas réussi à scorer lors du premier quart temps. La meneuse a du patienter et prendre sur elle. En plus de la confiance du coach qui l’a gardé sur le parquet pendant 23 minutes. Dieme finira par mettre 10 points et 7 passes décisives et 2 interceptions.

Mame Marie Sy, en bon capitaine, à mener le bateau à bon port. Pour son 7e AfroBasket, elle ne manque pas d’énergie à revendre. L’ailière a réussi à compter 17 points devenant la MVP du match. Elle compte aussi 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

En plus des 74 points inscrits, le Sénégal totalise 33 rebonds dont 23 offensifs et 21 passes décisives. L’équipe qui a eu à gérer les fautes des joueuses en compte 19 au total.

