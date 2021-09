Capitaine, Mame Biram Diouf tient à merveille le rôle. Ce mercredi, l’attaquant sénégalais a marqué son troisième but de la saison avec Hatayspor.

Pour le compte de la 6e journée du Championnat de Première division de Turquie, Hatayspor se rendait, ce mercredi, sur la pelouse Göztepe. Avec trois victoires lors des trois dernières journées, d’Ömer Erdogan compte enchainer au Gursel Aksel Stadium pour garder sa place de dauphin au classement.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela se passe bien après 45 minutes de jeu. Grâce à son buteur et capitaine sénégalais, Mame Biram Diouf, Hatayspor a ouvert le score à la 35e minute après un service de Burak Oksuz. C’est le 3e but de la saison en Championnat de l’ancien de Stoke City, buteur lors de deux dernières journées.

wiwsport.com