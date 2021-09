Il avait donné son accord en juin passé. Pape Moustapha Diop a rejoint son nouveau club juste après l’AfroBasket Rwanda 2021. Le désormais ex joueur du DUC évolue au JOEUF-Homécourt Basket.

Il est la deuxième recrue sénégalaise cette saison pour le club français qui évolue en National Masculin 2. Pape Moustapha Diop qui a rejoint Bruno Diatta dans le club basé dans le département de Meurthe-et-Moselle, a disputé son premier match le week-end passé.

Face à Étoile Charleville – Mézières, les verts lorrains disputaient leur deuxième match de la saison et ne trouvent toujours pas le chemin du succès. Malgré la défaite enregistrée dans un match âprement disputé (70-82), l’ailier a réussi une bonne prestation avec 36 points inscrits. Il est le meilleur marqueur de la partie. Notons aussi que Diatta s’est signalé avec 14 points.



Dans un entretien avec le site du club, le joueur formé à Saint Louis Basket Club qui peut évoluer dans les postes 3 et 4 a parlé de ses ambitions pour sa première en France. « Je donnerai le maximum pour porter haut les couleurs de mon nouveau club. Je suis trop heureux d’être à Joeuf-Homécourt. Je sais que je trouverai une équipe ambitieuse et des coachs bien présents qui me feront travailler afin que je progresse. »

