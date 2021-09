L’équipe de Bruno Rohart rejoint le Casa Sport en finale de la Coupe du Sénégal. Elle a fini par écarter la formation de la banlieue de volonté, ce mercredi, au bout d’une partie très bien maitrisée par les académiciens. Les protégés du technicien Français ont trouvé la faille grâce à Moctar Fall (40′), auteur de l’ouverture du score.

91’+ 9 | But de l’@as_pikine sur coup franc de 20m. Et fin de la rencontre

Diambars FC 3-1 AS Pikine #DiambarsWeAre #DFCASP #TeamOM #CDS @as_pikine @FootballSenegal @officiel_FSF

— Diambars FC (@diambars_fc) September 22, 2021