Le feuilleton M’Baye Niang touche à sa fin. Bordeaux aurait trouvé un accord avec Rennes pour le recrutement de l’attaquant sénégalais.

Bien que le mercato soit terminé, M’Baye Niang va rejoindre l’effectif des Girondins de Bordeaux sous peu. En effet, le règlement permet au club d’enrôler l’international sénégalais en tant que Joker et que les parties prenantes auraient trouvé un accord.

D’après Girondinfos, un accord total a été trouvé entre le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux pour la venue du joueur cette semaine. Persona non grata des plans de Bruno Génésio, l’ex attaquant du Milan AC de 26 ans aura l’occasion de relancer sa carrière après son prêt non réussi la saison passé à Al Ahli en Arabie Saoudite.

🚨Accord total entre le @staderennais et les @girondins pour la venue de l'attaquant international 🇸🇳 @MBaye9Niang ! Le joueur est attendu cette semaine à Bordeaux ✅ Bienvenue M'Baye, on te souhaite plein de réussite sous notre maillot ! 🔵⚪💪 pic.twitter.com/g7QkbnmmxX — Girondinfos (@Girondinfos) September 22, 2021

