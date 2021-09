Pour le Beach Soccer Stars Gala 2021, en plus de l’entraineur retenu dans la short-list des 12 techniciens, le Sénégal compte 5 nominés pour le trophée de meilleur joueur de l’année. Une nouvelle qui a beaucoup plu aux Lions sélectionnés. Il faut continuer le travail pour compter plus de nominés dans les prochaines éditions ont il confié au micro de wiwsport.com

Al Seyni Ndiaye, capitaine des Lions

C’est le fruit d’un long travail, des sacrifices faits pour accomplir notre mission d’être à ce niveau mondial. Depuis 2016, le Sénégal compte des nominés. Avant on n’était que deux et aujourd’hui, nous sommes 5. Ce qui montre la progression du Beach soccer sénégalais au niveau mondial et d’ailleurs tous nos objectifs sont maintenant l’échelle mondiale. Il faut rester humbles, continuer le travail et redoubler les efforts consentis pour avoir plus de nominés la prochaine fois.

Raoul Mendy

C’est une grande satisfaction d’avoir 5 nominés sur les 100 meilleurs au monde. C’est le fruit de tout le travail abattu pour faire une bonne campagne en Russie. Il faut continuer le travail maintenant, ne pas relâcher pour compter plus de nominés lors les prochaines éditions.

Jean Ninou Diatta

Une nouvelle qui m’a beaucoup surpris. Je suis vraiment content de cette nomination qui est la preuve de tout le travail qu’on a fait. C’est un honneur d’être parmi les 100 meilleurs. Je remercie le capitaine Al Seyni, mes coéquipiers et le staff qui m’ont beaucoup aidé.

Mamadou Sylla

C’est une immense fierté pour nous les joueurs et le Beach soccer sénégalais. J’ai reçu plein de messages pour me féliciter. Au regard de la préparation faite pour la coupe d’Afrique et la coupe du monde, les objectifs mis en place, ces 5 nominations sont une suite logique de tout cela. Il faut saluer aussi le travail du staff technique qui nous a permis de progresser et d’atteindre le carré d’as de la coupe du monde.

Mandione Diagne

C’est vraiment un honneur, une satisfaction du travail fait et qui a porté ses fruits. Je remercie le staff technique et tous les joueurs. Il reste encore du chemin à faire. On va continuer le travail et redoubler les efforts. C’est ma première sélection et tout ce que j’ai réussi à faire c’est grâce à une bonne intégration.

wiwsport.com (propos recueillis par NAF)