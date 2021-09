Après une séance de tirs au but spectaculaire, Queens Park Rangers a rejoint le prochain tour de la League Cup en élimant Everton. Seny Dieng héros du soir.

Les Queens Park Rangers ont décroché leur ticket pour le quatrième tour de la League Cup d’Angleterre en dominant une formation de Premier League, Everton, mardi au Kiyan Prince Foundation Stadium à Gdansk. Cette rencontre s’est décidée sur des tirs au but fous avec Seny Dieng, qui a stoppé le dernier tir de la séance.

Après un 2-2 à l’issue du temps réglementaire, tout s’est donc joué dans la séance fatidique où il n’y a pas eu moins de 15 tirs où les 14 premiers ont été réussis. Excellent durant les 90 minutes, Seny Dieng s’est récidivé durant la séance, même s’il a manqué de réussite sur les premiers tirs des Toffees.

Mais pour créer l’exploit et envoyer son équipe au quatrième tour, le portier international sénégalais de 26 ans, est apparu au bon moment en réalisant un arrêt impeccable sur le huitième et dernier tir d’Everton et devant Tom Davies.

wiwsport.com