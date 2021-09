Le troisième tour de League Cup a fait des victimes en Premier League. Parmi elles, Watford, battu par Stoke City (1-3).

Xisco Muñoz n’a pas réussi son pari. Avec une équipe remaniée, Watford a été laminé au troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, mardi, par Stoke City, une équipe de D2 (1-3). L’entraineur espagnol avait décidé de faire largement tourner pour ce match, laissant à la maison des joueurs comme Ismail Sarr.

Totalement en manque d’inspiration et en dessous de la moyenne, les Hornets ont été balayés à dix minutes de la fin du match. Alors Ashley (61e) été parvenu à répondre à Nick Powell (25e), Watford s’est lâché pour permettre à Stoke City de prendre l’avantage et gagner la rencontre grâce à Sam Clucas (80e) et Josh Tymon (85e).

Ainsi, la nouvelle équipe d’Abdallah Sima passe au quatrième tour après avoir précédemment éliminé Fleetwood Town et Doncaster Rovers. Le jeune attaquant international sénégalais a fait son entrée dans ce match à la 67e minute.

wiwsport.com