Le stadium Iba Mar Diop va accueillir ce mardi (17h 45), un choc dantesque entre l’ASFA tenant du titre et son principal challenger, le DUC, en quart de final retard de la Coupe du Sénégal. Le vainqueur de cette confrontation va rencontrer l’Olympique de Diourbel en demi-finale.

Ce mardi, il y’aura un choc dramatique entre Militaires et Étudiants, pour l’obtention du dernier ticket qualificatif pour les demi-finales. Le vainqueur rejoindra les 3 autres équipes déjà qualifiées, l’Olympique Diourbel, l’ISEG Sports et l’US Gorée. Une grosse cylindrée va disparaître à l’issue de ce choc qui sent déjà des étincelles.

Logés dans la zone centre ouest (Dakar), ces 2 clubs se sont rencontrés en championnat avec une victoire pour chacune. Après avoir perdu son match contre Gorée par Pénalité, les Militaires battus par leurs adversaires de ce jour, en retour en championnat, furent relégués au rang de second par leurs bourreaux, qui sont devenus leaders de la zone. Une défaite, restée à travers de la gorge des pensionnaires d’Iba Mar Diop, qui voudront marcher sur les Handballeurs de l’UCAD. Ces derniers, ont de solides arguments à faire valoir.

Cependant, Kosso, Dramé, Ibou Ciss et compagnie voudront conserver leur couronne et cela passe par une victoire cet après midi. Mais du côté, des Jaune et noir, Youssoupha Tall, Abda, Daouda Barry et Cheikh Ka, ne vont pas l’entendre de cette oreille et voudront enchainer un second succès de rang sur les protégés de Moustapha Cissé. Pronostic interdit et malheur aux Vaincus, pour ce drôle de drame qui va se jouer à 17h 45, ce mardi au stadium Iba Mar Diop.

