Le public sénégalais les a découvert lors de l’AfroBasket 2019. Les filles ont chauffé le public et les matchs. Elles ont gardé la flamme jusqu’en 2021. Complices sur et en dehors du parquet, Lena Niang et Yacine Diop ont été les ouvrières de la victoire face à l’Egypte (78-63).

Contrairement au match face à la Guinée, les statistiques du Sénégal ont baissé. L’intensité du duel est passé par là. Les protégées de Moustapha Gaye totalisent 78 points marqués, 63 encaissés, 46 rebonds, 19 passes décisives, 14 interceptions et 5 contre.

Une victoire collective ! Des 12 joueuses de l’effectif, seule Sokhna Fatou Dia Sylla est resté sur le banc. Deux joueuses n’ont pas réussi à scorer. En 1mn58s jouée, Irma Dieme a réussi une interception. Ndeye Fatou Ndiaye en a réussi 2 en 14minutes 12 secondes. Ces deux ailières sont restés sur leur faim.

Cette victoire collective certes porte aussi l’empreinte d’un duo qui marche. Léna Niang et Yacine Diop ont l’habitude de faire plaisir aux sénégalais avec des vidéos de danse sur les réseaux sociaux en plus d’assurer le show dans la tanière. Elles portent honorablement le statut de relève de l’équipe nationale du Sénégal. Leur complicité s’est traduit hier dans un match où Yacine Diop avait à cœur de donner un cadeau spécial à Lena Niang qui fêtait ce 20 septembre ses 25 ans. Objectif atteint !

Auteurs de 14 et 19 points lors du premier match, elles ont inscrit chacune 19 points hier. Leur complicité a fait mordre de la poussière aux égyptiennes. De ses 6 passes décisives, Yacine Diop a servi 4 fois son acolyte soit 10 points réussis. Léna Niang est ainsi resté fidèle à son rang de deuxième meilleur marqueur du groupe avec 19 points, 4 rebonds, 1e passe décisive, 1e interception et 1 contre pour 21 minutes disputées.

De son côté, l’arrière des Lionnes qui dit n’être intéressée que par les résultats du groupe fait parler d’elle par sa maturité dans le jeu, sa générosité dans l’effort et son esprit collectif a encore été remarquable hier. Yacine Diop a encore claqué 19 points, 6 passes décisives, 4 rebonds, 8 interceptions et 1 contre. Elle est la joueuse la plus utilisée par le sélectionneur, 34 minutes.

