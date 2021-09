Team Of The Week revient sur wiwsport.com. L’Equipe-type des joueurs qui ont marqué la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Une semaine prolifique pour les acteurs qui ont été décisif sur les performances de leurs clubs.

Edouard Mendy, il tient toujours son rang en Europe

Le portier de Chelsea a encore réussi une belle prestation mardi passé en ligue des Champions. Meilleur gardien de cette compétition lors de la défunte saison, Edouard Mendy a bien lancé le nouvel exercice avec un clean sheet face au Zenit (1-0).

Gaziantep, Papy Djilobodji tient le mur

Face à Sivaspor samedi passé, Gazisehir Gaziantep où évolue Papy Djilabodji a arraché le nul lors des arrêts de jeu. Classé 13e de la SuperLig, le club ne compte qu’une victoire. Incontournable dans la charnière centrale, le défenseur central est titularisé depuis le début de la saison, il compte cinq matchs.

Mamadou Diarra solide Giresunspor

Giresunspor et Konyaspor se sont neutralisés ce week-end. Les deux équipes n’ont pas réussi à marquer durant cette rencontre ou le défenseur central Mamadou Diarra a tenu bon dans l’axe. Sur le banc lors des premiers matchs, il compte deux matchs dont un entièrement disputé hier.

Avec Rayo Vallecano, Pathé Ciss trouve le chemin des filets

Le milieu de terrain a lancé son compteur dans son nouveau club. Pathé Ciss qui gagne de plus en plus de temps de jeu a réussi un bon match face à Getafe samedi. Le Rayo s’est largement imposé (3-0) et des trois buts inscrits, l’un est une réalisation de Pathé Ciss qui a aussi été décisif sur la dernière réalisation.

Krépin Diatta met fin à sa disette avec Monaco

Auteur de la victoire de Monaco en Europa League, Krépin Diatta est dans la sélection de la semaine. Jeudi passé, il inscrivait le seul but de la rencontre Monaco – Strurm Graz (1-0) dans le groupe B, en Europa League. Il s’agit d’ailleurs de son premier but de la saison. Sa dernière réalisation remonte au mois de mars en Ligue 1.

Sadio Mané inscrit son 100eme avec Liverpool et s’offre un nouveau record en PL

Avec les Reds, Sadio Mané compte désormais 100 buts. Ce week-end, face à Crystal Palace, le Lion a participé au festival de buts (3-0). L’attaquant sénégalais a ouvert la marque avant la pause, avant de montrer la voie à Mohamed Salah et Naby Keita qui ont scellé la victoire de Liverpool pour le compte de la 5e journée en Premier League. Notons qu’il compte 3 buts cette saison en 5 matchs disputés en Premier League. Il est ainsi devenu le seul joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire au moins un but durant 9 rencontres de suite contre le même adversaire.

Mame Birame Diouf enchaine les buts

Le meilleur buteur du club (19 buts) la saison passée retrouve son rythme. Mame Biram Diouf enchaine les buts. Hatayspor a renversé Kayserispor hier (2-1). Mame a égalisé lors de la deuxième période (53′) inscrivant son deuxième but de la saison.

Watford renversant avec Ismaila Sarr !

Watford qui se déplaçait sur la pelouse de Norwich City samedi passé, concédait un nul à la pause. C’était sans compter sur l’intrépide Ismaila Sarr. L’attaquant qui n’avait plus marqué depuis le 14 août a donné l’avantage puis la victoire à ses partenaires. Il a réussi à mettre un doublé qui offre les 3 points à son équipe. Une deuxième victoire précieuse pour les Hornets cette saison.

Habib Diallo a fait mal à son ex !

Il a le vent en poupe ces derniers jours. Habib Diallo en a profité pour punir son ex club, le FC Metz. Le joueur de 26 ans n’a pas raté l’occasion de planter un doublé face à ses anciens coéquipiers. Le Racing Club Strasbourg d’Alsace a remporté son duel du vendredi soir (3-0). Il compte désormais 3 buts. et fait partie du Top 20 des meilleurs buteurs en Ligue 1.

Bamba Dieng, un phocéen inarrêtable

C’est le Lion en vogue. Bamba Dieng fait parler de lui avec ses buts. Pour le deuxième week-end consécutif, l’ancien sociétaire du Diambars FC fait vibrer les supporters de l’OM. Face à Rennes ce dimanche, il a ouvert le score et a montré la voie à ses coéquipiers qui se sont imposés (2-0). Le joueur de 21 ans compte 3 buts en deux titularisations de Ligue 1.

