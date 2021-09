Ismaïla Sarr et Sadio Mané ont tous les deux été décisifs pour leur club respectif ce weekend en marge de la 5e journée de Premier League. Sarr double buteur pour la victoire de Watford et Mané auteur de l’ouverture du score des Reds face à Palace, figurent dans la Tea of the week.

Ce week-end alors que Liverpool recevait Crystal Palace à Anfield pour le compte de la 5e journée de Premier League. Une rencontre où l’attaquant des Lions, Sadio Mané était en lice pour aller chercher un record déjà égalé en championnat (avec Van Persie). C’est à dire réussir à marquer contre le même adversaire durant 9 rencontres consécutives de championnat. Et comme pour faire une pierre deux coups, Sadio a ouvert le score contre les Eagles pour son 100e but sous le maillot de Liverpool. En s’offrant un record de plus en PL, Mané figure dans l’équipe type de cette 5e journée.

Présenté comme le meilleur joueur de son équipe jusque-là cette saison, Ismaïla Sarr s’est bien illustré ce week-end face à Norwich City. L’attaquant sénégalais s’est offert un doublé pour sceller la victoire des siens dans une rencontre à un moment serrée. Il figure tout comme son compatriote Sadio Mané, il figure dans le onze type du week-end. D’ailleurs pour illustration, depuis son arrivée chez les Hornets, le sénégalais de 23 ans a marqué 21 buts. Plus que tout autre joueur de Watford durant cette période.

