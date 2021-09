A l’issue des matchs disputés ce week-end pour le compte des quarts de finale du championnat Élite Messieurs 2021, on connaît les noms de 3 des 4 équipes qui joueront les demi-finales. L’ASFA, le DUC, l’Olympique de Diourbel, vainqueurs respectivement de Gaston Berger (42-29), Tamba (41-29) et Saltigué (33-29) seront dans le dernier carré en attendant le verdict du match Rail/ISEG (33-34), interrompu à 59 secondes de la fin.

Comme prévu, le Tenant, l’ASFA sera dans le dernier carré des Play-Offs. Recevant Gaston Berger, les Militaires ont été sans pitié pour les Handballeurs de Saint Louis. Les partenaires d’Ibou Ciss, Serigne Kosso Mbacké Faye et de son fraternel Iso, ont largement dominé les sportifs de Sanar. Le score de 42 à 22 témoigne de la différence qui existait entre ces 2 clubs. La formation militaire, comme en 2028 et 2019, retrouve le dernier carré. De son côté, le Dakar Université Club (DUC) accueillait Tamba, qui s’était déplacé avec un groupe réduit de joueurs. Malgré leur bonne volonté, les Handballeurs de la région du Sénégal oriental, n’ont pas pu endiguer la furia des jaune et noir, qui se sont imposés nettement (42-29). Le DUC obtient son ticket et attend de pied ferme le vainqueur du choc USC Rail/ISEG Sport, interrompu.

Ce match qui se déroulait à Thiès, a été interrompu à moins d’une minute de la fin alors que les Dakarois de l’ISEG menait par 34 à 33. Selon une source émanant de la Fédération sénégalaise de Handball, des supporters de l’équipe Thiessoise auraient lancé des sachets d’eau sur le terrain pour la seconde fois, après une première injonction de l’arbitre à leurs endroits. De ce fait, le directeur de la partie aurait pris la responsabilité d’arrêter la partie. On attend le verdict de la CQRP après avoir lu les rapports de l’arbitre et du délégué du match.