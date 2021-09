Le Sénégal a battu l’Egypte cet après-midi et s’est qualifié en quart de finale. En conférence de presse après-match, le sélectionneur Moustapha Gaye a salué la performance du groupe et des corrections à apporter.

“Je suis content d’avoir gagné parce que l’Egypte est une équipe montante. Nous avons beaucoup de respect sur ce qu’ils ont entrain de bâtir. Je sais qu’on a du beaucoup travaillé sur le plan vidéo et beaucoup communiquer pour gagner ce match. Ce n’était pas évident” a déclaré Moustapha Gaye qui a apprécié “une très belle équipe égyptienne”

Il n’a pas manqué l’occasion de rappeler le rajeunissement de l’équipe sénégalaise qui a toutefois pris le dessus sur l’Egypte. “N’oublions jamais que l’équipe du Sénégal est en transition. Il y’a beaucoup de jeunes joueuses et 4 sont dans le championnat local, elles apprennent. Et je suis content d’avoir gagné.”

Le Sénégal est en quart de finale et aura deux jours de repos pour préparer cette étape des matchs à élimination directe. Le temps sera pris pour rectifier les erreurs. Qu’est ce qu’il faudra apporter à l’équipe? Le technicien répond.

“La lucidité ! Il faut qu’elles soient plus lucides. Il faut qu’elles reconnaissent les temps forts et faibles. Je ne m’inquiète pas sur cela parce que c’est le vécu. Ceux sont de jeunes joueuses, elles ont besoin de jouer la coupe d’Afrique de jouer beaucoup de matchs. On va s’y atteler à les aider à déceler progressivement les quelques points où elles doivent s’améliorer.”

