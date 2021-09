Sans surprise, l’équipe nationale du Sénégal s’est imposée face à l’Egypte (78-63). Les Lionnes qui enregistrent une seconde victoire en phase de poule, décrochent ainsi leur billet pour les quarts de finale.

Le Sénégal a imposé son rang devant son adversaire du jour. Les Lionnes ont donné le ton dés le premier round (21-15). Un rythme qu’elles vont tenir jusqu’à la pause avec +18 points (39 -25). Coriaces, les coéquipières de Soraya Degheidi (16 points – 4 passes décisives) n’ont pas facilité la tache à Mame Marie Sy et Cie. Les deux équipes étaient coude à coude lors du 3e round en terme de points marqués (19-18) en faveur des Egyptiennes. Toutefois, elles seront incapables de tenir face à la bonne forme du duo Léna Niang et Yacine Diop qui ont marqué chacun 19 points. Les deux jeunes Lionnes qui disputent leur deuxième AfroBasket ont ainsi scellé la victoire du Sénégal face à l’Egypte avec un très bon dernier quart temps (21-19).

Les Lionnes font ainsi carton plein de cette phase de poule avec deux victoires en autant de sorties. Elles terminent à la tête du groupe C devant, respectivement l’Egypte et la Guinée. Le Sénégal est en quart de finale et l’Egypte devra passer par les barrages.

Les protégées de Moustapha Gaye vont se reposer jusqu’à jeudi pour revenir dans la compétition.

