L’équipe nationale du Sénégal fera face à celle de l’Egypte pour le dernier match de la phase des poules. Les deux équipes qui ont réussi leur entrée, ont pour objectif de décrocher une seconde victoire et d’éviter ainsi les barrages.

Encore une fois, le Sénégal devra se défaire de l’Egypte pour passer en quart de finale. Lors de la précédente édition au Dakar Arena, les Lionnes ont battu les Égyptiennes lors de leur deuxième match de poule (85-47). Ces dernières auront réussi à se hisser en quart de finale puis battues par le Mozambique.

De cette équipe égyptienne qui a terminé à la 7e place, on note les présences en 2021 des joueuses Soraya Degheidy, Nadine Mohamed et Hagar Amer qui ont porté la large victoire face à la Guinée (102-58). Ce qui annonce d’ailleurs un duel épique face au Sénégal à 13h.

Du côté du groupe de Moustapha Gaye, les Lionnes ont fait le plein de confiance en battant d’entrée la Guinée avec 69 points d’écart (100-31). Elles devront toutefois rester prudentes et être plus agressives dans le jeu pour battre l’Egypte et se qualifier directement en quart de finale.

Rappelons que la compétition regroupe 12 équipes réparties en 4 groupes de 3. Les équipes qui terminent à la première place sont qualifiées en quart de finale, à la deuxième place devront disputer les barrages (huitièmes).

