Auteur de son centième but sous le maillot de Liverpool, Sadio Mané a reçu les félicitations de son entraineur.

Sadio Mané adoubé par son plus grand supporter. Buteur lors de la victoire (3-0) face à Crystal Palace, ce samedi, l’attaquant international sénégalais a reçu les félicitations de Jurgen Klopp, celui qui l’a enrôlé de Southampton en 2016 et qui lui a permis de se révéler du plus grand public. Encore une fois, l’entraineur allemand n’a pas oublié de mettre en avant l’apport dans le jeu de son Sénégalais.

« Les gens oublient qu’autour de ces 100 buts, il a travaillé incroyablement dur, a bien défendu, a pressé haut, a contre-pressé. Les 100 buts ne sont qu’un chiffre, mais je suis vraiment heureux pour lui. C’est un exploit massif dans l’histoire glorieuse de ce club. De nos jours, les joueurs ne restent généralement pas aussi longtemps dans un club, alors je suis vraiment heureux d’avoir pu travailler aussi longtemps avec lui », a déclaré le technicien allemand.

Sadio Mané est rentré dans le cercle fermé des joueurs de Liverpool ayant parvenu à atteindre la barre des 100 buts avec le Club de La Merseyside face à Crystal Palace, ce samedi, à l’occasion de la 5e journée de Premier League. Il s’est illustré en ouvrant le score à la 43e minute. Arrivé en 2016 à Liverpool en provenance de Southampton, Sadio Mané a atteint ce nombre au bout de ses 224 rencontres sous le maillot des Reds.

wiwsport.com