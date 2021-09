Villarreal n’est pas parvenu à faire sauter le verrou de Mallorca dimanche à l’occasion de la 5e journée de LaLiga (0-0). Boulaye Dia était titulaire.

A quand la première victoire ? Peu inspiré comme souvent depuis le début de la saison, le Champion en titre de la Ligue Europa, Villarreal, n’a pas su se montrer dangereux, dans l’optique de reprendre sa marche en avant dans le Championnat de Première Division d’Espagne. La septième place de la saison dernière est encore loin.

Avec Boulaye Dia, titularisé comme durant toutes les dernières rencontres, avant de céder sa place à Paco Alcacer (57e), les hommes d’Unai Emery ont longtemps tenu le ballon dans cette rencontre sans réussir à se montrer véritablement dangereux, à l’instar de l’attaquant sénégalais qui attend toujours son premier but en Espagne.

Villarreal est certes encore invincible en LaLiga après quatre journées, mais ne réussit toujours pas à remporter le moindre match depuis le début de la saison. Pire encore, Boulaye Dia et ses partenaires n’ont inscrit que deux petits buts en Championnat et stagnent à la 14e place, à trois unités de plus que le premier relégable.

#RCDMallorcaVillarreal | 0-0 ⏱ 90'+| FINAL en el Visit Mallorca Estadi de Palma⏳🔚. pic.twitter.com/1m0eXvTtDb — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 19, 2021

