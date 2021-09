C’était l’affiche de la dernière journée la saison dernière au cours de laquelle Sadio Mané avait réussit un doublé. D’ailleurs, face à Crystal Palace ce samedi, Sadio Mané pourrait devenir le seul joueur de la Premier League à avoir marqué plus de 8 fois consécutive contre le même adversaire. Comprendre par-là que l’équipe des Eagles est la proie favorite de Mané en championnat depuis son arrivée en 2014.

🔴 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴

Here’s your Reds line-up for today’s meeting with @CPFC in the @PremierLeague…

Trent misses out through illness, while Joel Matip is rested.

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2021