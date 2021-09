Mené 3-1, l’Amiens SC a réussi à revenir au score grâce notamment au premier but d’Aliou Badji pour arracher un match nul 3-3 sur le terrain du Nîmes Olympique.

Ce samedi, au Stade des Costières, le public a eu pas moins de six buts. Menant pourtant au score par 3 à 1 à 15 minutes de la fin, avec notamment le premier but de la saison de Moussa Koné, Nîmes Olympique a été rejoint par Amiens dans les dernières minutes. Les Amiénois ont souffert en défense encaissant deux buts en l’espace d’une vingtaine de minute.

A 2-0 après une heure de jeu, la messe semblait dite pour la formation de Philippe Hinschberger. Mais apparait Aliou Badji. Arrivé avec un peu de retard lors du dernier mercato estival, l’ancien attaquant du Casa Sports réduit la marque suite à une passe décisive de Kader Bamba (60e). Quinze minute plus tard, c’est Moussa Koné qui enfonce le clou pour Nîmes (75e).

Amiens se dirigeait tout droit vers sa cinquième défaite de la saison. Mais restait des ressources au Club Picard. Et à force de pousser sans cesse, Aliou Badji, alors remplacé à la 70e minute, et ses partenaires vont réussir l’exploit. C’est de là Jack Lahne permettait aux siens de recoller (89e). Puis, Tolu Arokodare, qui a suppléé Badji dans l’attaque égalise à la dernière seconde.

Et Nîmes est classé 6e avec six points pendant que l’Amiens SC occupe la 17e position de Ligue 2 avec six unités.

C'est terminé ! Menés de deux buts à quelques minutes de la fin du match, nos amiénois arrachent le point du match nul !👊💪#NOASC 3-3#FiersDetreAmienois ⚪⚫ pic.twitter.com/un01ggv2Ho — Amiens SC (@AmiensSC) September 18, 2021

