L’arrière latéral droit international sénégalais, Lamine Gassama, rejoint l’écurie de l’agent français Laurent FELLOUS.

Enfin un nouveau Club pour Lamine Gassama ? C’est ce qu’on pourrait croire après que l’international sénégalais (49 sélections) ait pris une décision forte pour son avenir. Libre de tout contrat depuis son départ de Göztepe, le joueur de 31 ans n’a toujours pas retrouvé de Club. Pour y parvenir, Gass met tout en œuvre pour retrouver une formation et a même changé d’agent.

En effet, représenté jusque-là par “Extra Time Sports U.K.”, l’ancien capitaine du FC Lorient a fait le choix d’être dorénavant sous les ordres du “The F Agency”, agence créée en juillet 2021 et dirigée par l’Avocat Mandataire Sportif français, Laurent FELLOUS. Avec cette décision, il y a donc de bonnes chances pour que Lamine Gassama trouve prochainement une nouvelle destination.

Formé à l’Olympique Lyonnais et ayant passé une bonne partie de sa carrière au FC Lorient avec lequel il a disputé 116 matchs, Lamine Gassama avait fait le choix de rejoindre gratuitement la Turquie et Alanyaspor l’été 2016. Au bout de deux saisons et 62 matchs disputés dans la province d’Alanya, il débarque ensuite à Göztepe. Mais des performances en dessous de la moyenne n’ont pu convaincre les dirigeants de Göztepe à renouveler le bail.

Welcome to Lamine Gassama, international sénégalais ! Arrière droit de formation passé par @OL ou encore @FCLorient, Lamine Gassama rejoint la team The F Agency. pic.twitter.com/bKtOIr3bOC — Laurent FELLOUS (@maitrefellous) September 17, 2021

wiwsport.com